Grootschalige controleactie aan stations: “1.800 pendelaars gecontroleerd” TVDZM

03 juli 2019

12u10 0

Bij een grootschalige controleactie in de buurt van de Mechelse stations heeft de politie ruim 1.800 pendelaars gecontroleerd. “Het ging om 341 passagiers op lijnbussen en 1.500 treinreizigers”, luidt het. Bij de actie werden er 33 personen positief aangeduid door de drugshond, zeven ervan hadden ook effectief drugs in hun bezit. Het ging cannabis, hasj en amfetamines. Alle drugs werd in beslag genomen. “Verder troffen we ook nog twee illegalen aan. Zij werden ter beschikking gesteld van de Dienst Vreemdelingenzaken in Brussel”, aldus de politie nog. “Vijf jongeren probeerden zich ook nog te onttrekken aan de controle. Zij konden uiteindelijk worden opgepakt. Een minderjarige was in het bezit van cannabis.” De politieagenten werden na de speurhonden ook nog bijgestaan door medewerkers van busvervoer De Lijn. Zij troffen vijftien personen aan die aan het waren zwartrijden.