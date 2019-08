Groot alarm voor verdwenen kind in De Nekker Wannes Vansina

24 augustus 2019

Groot alarm zaterdagnamiddag in recreatiedomein De Nekker in Mechelen. Ouders hadden melding gemaakt dat ze hun kind nergens konden vinden. Daarop rukten de hulpdiensten massaal uit. “De vrees was dat het kind in het water terecht was gekomen en daarom werd niets aan het toeval overgelaten. Alle registers werden opengetrokken. Op dat ogenblik telt immers elke seconde. Gelukkig bleek het loos alarm. Nog voor de machtsontplooiing volledig was, was het kind al teruggevonden in goede gezondheid”, aldus politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.