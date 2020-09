Grond der Dingen gaat ontwikkelingsfase in: nog 40 ideeën op tafel Wannes Vansina

14 september 2020

09u43 0 Mechelen De expo The Neverending Park in Museum Hof van Busleyden in Mechelen heeft zondag de deuren gesloten. Dat na de slotonderhandeling. Blijven over: een 40-tal ideeën die nu de ontwikkelingsfase ingaan.

Wekenlang werd er gefilosofeerd, gedebatteerd en onderhandeld over de voorstellen van Mechelaars om de stad beter te maken. Dat resulteert nu in vier clusters met in totaal een 40-tal voorstellen: Ecorridor (een duurzaamheidsas door de stad), Tuin Van Eten (rond voedsel en inclusie), Tiny Coop (over wonen) en Makersbad (herbestemming van zwembad Geerdegemvaart met ‘delen’ als thema).

De volgende weken en maanden worden werktafels georganiseerd rond deze clusters. “Iedereen die een voorstel heeft ingediend of gewoon zin heeft om deel uit te maken van dit innovatief participatieproject, kan meedoen. Samen met kunstenaars, projectontwikkelaars, experten en stadsmedewerkers krijgen de 40 voorstellen verder vorm”, zegt schepen Björn Siffer.

In februari mocht De Grond der Dingen, een project in 2017 gelanceerd door artistiek leider van ARSENAAL/LAZARUS Willy Thomas, nog de Vlaamse Ultima voor lokaal cultuurbeleid in ontvangst nemen. Meer informatie op degrondderdingen.be.