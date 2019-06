Groepsaankoop verleidt 108 gezinnen tot LED-aankoop Wannes Vansina

11u48 0 Mechelen Mechelen Klimaatneutraal en burgercoöperatie Klimaan zijn tevreden met de resultaten van de samenaankoop van ledverlichting die ze samen van november tot en met april organiseerden. De campagne Led op! overtuigde 108 Mechelse gezinnen om samen bijna 1.400 ledlampen aan te kopen.

“Conventionele lampen zijn niet goed voor het milieu, vreten energie en gaan veel minder lang mee dan ledlampen. Met de samenaankoop realiseren we een mooie besparing van 20 ton CO2 per jaar”, zegt Klimaatschepen Marina De Bie. Daarnaast was het als particulier ook mogelijk om ledlampen te schenken voor een sociaal doel. 30 gulle gevers schonken samen 122 ledlampen, goed voor een bedrag van 430 euro. Het opgehaalde bedrag wordt integraal besteed aan energiezuinige verlichting in De Keeting.

De samenaankoop kon ook rekenen op interesse uit Bonheiden, Sint-Katelijne-Waver, Duffel en Willebroek. Zelfs inwoners van Leuven en Antwerpen meldden zich aan. In totaal kochten 190 gezinnen samen 2.450 ledlampen voor een bedrag van 10.750 euro. De besparing heeft hetzelfde effect als wanneer er 3 hectare bos zou aangeplant worden.