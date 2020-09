Gregory Carrez (RC Mechelen): “We mogen fier zijn op onze wedstrijd” Joeri Vanderlinden

14 september 2020

07u53 0 Mechelen Racing Mechelen ligt uit het bekertoernooi. Groen-wit kon niet stunten tegen La Louvière Centre, dat twee reeksen hoger speelt. Vooral in de zone van de waarheid was het niveauverschil duidelijk merkbaar. Nu kan men zich volledig focussen op de competitie.

Al na één minuut was Racing op achtervolgen aangewezen. De match beginnen met een achterstand noemen ze dat. “We hadden een plan om La Louvière te bekampen, maar na die snelle tegengoal werd dat toch moeilijker”, legt Gregory Carrez uit. “Nochtans waren we niet zo slecht vond ik. We kunnen enkele keren counteren, maar spelen het telkens slecht uit. Dan valt die 0-2, wat volgens mij handsbal was van de aanvaller. We zijn blijven strijden, maar werden helaas niet beloond.”

Een schande is het niet om te verliezen van La Louvière. “We hebben goed meegevoetbald en in balbezit was het niet slecht”, aldus Carrez. “Je merkt uiteraard wel dat ze twee niveaus hoger spelen. Ze zetten hoog en goed druk. Het zijn snelle en vinnige spelers. Een profploeg ook, terwijl de meesten van ons in de week nog gaan werken. Dat verschil voel je. Daarnaast moesten we het doen zonder Yannick Put en Jens Heyvaert, toch twee sleutelspelers. Maar ook zonder hen zijn we blijven knokken. Ook al was het 0-4, we mogen fier zijn op onszelf en op onze wedstrijd.”

Ik mis liever een ‘onbelangrijke’ penalty als deze, dan een belangrijke later in de competitie Gregory Carrez

De eindstand was inderdaad 0-4, maar die nul had ook een één kunnen zijn. Gregory Carrez zag zijn elfmeter gestuit worden door de bezoekende doelman. “Die gemiste strafschop is jammer”, klinkt het. “Een eerredder zou mooi geweest zijn. Ik mis echter liever een ‘onbelangrijke’ penalty als deze, dan een belangrijke later in de competitie. Ik lig er dus niet echt wakker van.”

Op naar de volgende opdracht. Deze zaterdag begint de competitie al met een thuismatch tegen Diest. Wat zijn de verwachtingen voor dit seizoen? “Yannick Put is drie maanden out. Dat was een opdoffer. Toch denk ik dat we dat intern kunnen opvangen. Onze groep is kwalitatief sterk genoeg om een goed seizoen te spelen. In derde nationale zullen er veel ploegen ons in blok opvangen. We gaan voetballend vaak de betere zijn. Het komt dus wel goed. Ik kijk ernaar uit”, besluit Carrez.