Gregoire Munster en Louis Louka winnen met Hyundai de Rallye Castine – Terre d’Occitanie Joost Custers

23 september 2020

07u22 1 Mechelen Gregoire Munster en Louis Louka (Hyundai i20 R5) hebben zondag de Rallye Castine – Terre d’Occitanie gewonnen. Munster won zes van de twaalf klassementsritten en had bij aankomst 47 seconden voorsprong op Jean-Baptiste Franceschi. Zijn broer Charles Munster (Peugeot 208 Rally T4) moest zondagochtend met een gebroken stuurstang en aandrijfas opgegeven.

Nadat Gregoire Munster eerder al had deelgenomen aan wedstrijden van het WRC, ERC en BRC stond hij dit weekend aan de start van de Rallye Castine – Terre d’Occitanie, een wedstrijd die meetelt voor het Franse onverhard kampioenschap. Na zijn deelnames aan de onverhard rally’s in Letland en Estland, kon hij in de Rallye Castine – Terre d’Occitanie met de Hyundai laten zien wat hij kan.

Het bijzondere aan wedstrijden van het Franse onverhard kampioenschap is dat er vooraf niet verkend mag worden. De rijders verkennen bij het begin van de wedstrijddag het parcours met de rallywagen tegen een maximale snelheid van 80 km/u. Na die eerste verkenning worden de twee daaropvolgende lussen in wedstrijdconfiguratie gereden. “Na die verkenningsronde zijn Louis en ik begonnen met het herbekijken van de onboardbeelden waardoor we onszelf een tweede doortocht op het parcours gunden en waar nodig de nota’s konden bijstellen. Hierdoor konden we vanaf de eerste klassementsrit meteen voluit gaan” aldus Gregoire Munster.

Kleine foutjes wegwerken

Met succes, want de de student uit Mechelen was meteen de snelste in de openingsrit om vervolgens in de tweede KP lek te rijden. Hij verloor daardoor 27 seconden en de leiding van de rally. Munster vocht echter terug en sloot de dag als leider af. Op zondag wonnen Gregoire Munster en Louis Louka nog eens drie klassementsritten. Zijn dominantie en vooral zijn constante tijden leverden hem de zege op. Voor het eerst sinds 2013 slaagt een buitenlander erin om een manche van het Franse kampioenschap te winnen. Het is eveneens de eerste overwinning van een Hyundai in dit kampioenschap.

“Voor de fans en de organisatie is deze zege mogelijk verrassend, maar Louis en ikzelf voelen ons elke wedstrijd meer comfortabel in de wagen”, stelt Gregoire Munster. “We kunnen terugblikken op een goede, maar geen perfecte rally. Daarvoor moeten die kleine foutjes eruit.” Munster zien we dit seizoen nog terug in diverse nationale en internationale wedstrijden.