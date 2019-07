Gratis waterbedeling tijdens warmste Parkpop ooit Wannes Vansina

24 juli 2019

Mechelen Feest neemt maatregelen om te voorkomen dat de bezoekers van Parkpop morgen donderdag oververhit raken tijdens wat wellicht de warmste editie ooit wordt. Bezoekers zullen aan de toiletten gratis water kunnen krijgen. De organisator stelt bekers van een halve liter ter beschikking. Een later aanvangsuur of waterverneveling zijn niet aan de orde. Volgens de organisator is de grootste hitte bij aanvang voorbij en biedt de Kruidtuin veel schaduw. Op de affiche prijkt De Mens. De organisator van Battel Zomert heeft wel beslist om de activiteiten vandaag woensdagnamiddag te schrappen om geen risico’s te nemen.