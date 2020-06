Grasland maakt plaats voor parking voor bewoners Papenhof en buurt Wannes Vansina

16 juni 2020

11u22 14 Mechelen Het grasland aan de Papenhofdreef in de Mechelse wijk Nekkerspoel maakt tijdelijk plaats voor een parking voor 42 wagens. Deze is deels bestemd voor de bewoners van woonproject Papenhof en deels voor de buurt.

De aanleg van de parking, vermoedelijk in augustus, kadert in de ontwikkeling van woonwijk Papenhof door IGEMO. De tijdelijke parking wordt aangelegd om de parkeerbehoefte van de nieuwe ‘hofkes’, Raapsteelhof en Aardpeerhof, op te vangen.

De bouw van de eerste van in totaal 27 woningen van die ‘hofkes’ start eerstdaags. Voor die woningen is een plaats gereserveerd binnen de ondergrondse parking van een nieuwbouwproject met nog eens 21 woningen aan het Aspergeveld, maar deze zal niet tijdig klaar zijn.

Daarom wordt de weide voor een oppervlakte van circa 970m² ingericht als tijdelijke parking. Een fysiek afgescheiden deel is bestemd als private parking voor de bewoners Papenhof, een openbaar gedeelte voor de buurt. “We kregen signalen van buurtbewoners over de parkeerdruk in de Nijverheidstraat”, verklaart schepen van Mobiliteit Vicky Vanmarcke.

Plein?

Vanaf het moment dat de ondergrondse parking in gebruik genomen kan worden, over maximaal vier jaar, is de opdeling niet meer nodig en wordt de tijdelijke parking vrijgegeven. De zone krijgt dan zijn uiteindelijke inrichting.

In het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) staat de zone nog ingekleurd als een groen plein, maar het is niet zeker of dat zo blijft. “De vraag is of het RUP uit 2006 geen opfrisbeurt moet krijgen en moet worden aangepast aan de recente ruimtelijke visies. De vraag is of we de ambities niet hoger kunnen leggen”, aldus Peter Van Malderen, projectontwikkelaar van IGEMO. Volgens het oude RUP zouden op de rest van de site aan park Papenhof appartementen komen.

Buurtparkings

Vanmarcke zegt deze bestuursperiode te willen bekijken welke locaties in Mechelen nog nood hebben aan een buurtparking en welke terreinen daarvoor in aanmerking komen. “Tegelijkertijd proberen we Mechelaars een duw in de rug te geven om de modal shift te maken naar duurzamere vervoersmiddelen.”

