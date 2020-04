Graafwerken nieuwe stadswijk op Komet-site starten eerstdaags: “Bouwproject van drie fases” Antoon Verbeeck

29 april 2020

10u35 0 Mechelen De graafwerken op het voormalig bedrijventerrein Komet-site, tussen de Leuvense Vaart en Koningin Astridlaan, gaan weldra van start. De komende jaren wordt de site omgevormd tot een stadswijk met een park van ruim van ruim 15.000 m².

Projectontwikkelaar Revive bouwt op de Komet-site in overleg met de Stad Mechelen een volledig nieuwe woonwijk van 40.000 m². Volgens het RUP kunnen er in totaal 320 wooneenheden gerealiseerd worden. Het kloppend hart van de site wordt het nieuw buurtpark, dat zorgt voor de nodige ruimte voor zowel de nieuwe bewoners als de buurtbewoners. Aannemer Democo zal de eerste fase van de werken in goede banen leiden. “Momenteel is men bezig met de werfinrichting, de graafwerken gaan deze dagen van start. Het ganse project wordt gerealiseerd in drie fases en zal een aantal jaren in beslag nemen”, zegt Lise Gruwez van projectontwikkelaar Revive.

Fases

Het gedeelte dat aansluit op de Koningin Astridlaan, de Vekestraat en de Auwegemvaart, is het eerst aan de beurt. In deze fase zijn een 130-tal units voorzien, verdeeld over zes gebouwen, gaande van appartementen en woningen tot penthouses en assistentiewoningen. Centraal tussen de verschillende gebouwen wordt een stille buurttuin voorzien. Omstreeks september 2022 is de eerste fase klaar. Volgend jaar gaat de tweede fase van start en wordt de centrale zone aangepakt. Binnen deze zone wordt naast een aanbod aan appartementen ook een co-housingsproject voorzien. “Er wordt in deze zone ook nog een groot buurtpark aangelegd met diverse mogelijkheden tot spel en sport. In het totale project zal er ongeveer 15.000 m² open ruimte komen. Deze werken duren tot en met 2024”, zegt schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen (VLD-Groen-M+). Fase 3A omhelst de zone tussen de Koningin Astridlaan en de Lemmensstraat. Deze werken vinden plaats tussen 2023 en 2027. Tot slot is er nog fase 3B, waar de zone tussen de vaart en de Lemmensstraat aangepakt wordt.

Meer informatie over het verloop van de werkzaamheden is te vinden op www.revive.be/nl/buurtinfokomet.