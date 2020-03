Gps uit auto gestolen Tim Van Der Zeypen

09 maart 2020

10u30 0

Dieven zijn er in de Motstraat vandoor gegaan met een draagbare gps. Deze werd gestolen uit een wagen. Het voertuig stond geparkeerd langs de weg. Om in het voertuig te geraken werd een raampje ingeslagen. Vorige week nog gebruikten dieven diezelfde modus-operandi om in te breken in negen auto’s in Mechelen-Zuid. Toen werden er naast airbags ook volledige middenconsoles ontvreemd uit de wagens.