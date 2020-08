GPS gestolen in bestelwagen Tim Van Der Zeypen

18 augustus 2020

Dieven hebben in de Lange Zandstraat ingebroken in een bestelwagen. De daders geraakten in de bestelwagen door een raampje van het voertuig te forceren. Ze maakten een draagbaar GPS-toestel buit. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.