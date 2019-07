Gouden Carolus Whisky Infused voor derde keer op rij verkozen tot beste bier Wannes Vansina

04 juli 2019

De Gouden Carolus Whisky Infused van de Mechelse brouwerij Het Anker heeft voor het derde jaar op rij de ‘Zythos Consumententrofee’ gewonnen. Dat is een prijs voor het beste bier van het voorbije Zythos Bierfestival, gekozen door de 11.000 bezoekers. “Het was vorig jaar al een unicum om twee jaar na elkaar de consumententrofee te winnen, dus drie keer na elkaar, dat is zeker uniek!”, zegt Freddy Van Daele, voorzitter van Zythos vzw. “Waarschijnlijk heeft het bier ook wat meer bekendheid gekregen bij het groot publiek door de introductie van de 33 cl-flesjes, maar het moet een lekker bier zijn, want anders win je geen drie keer na elkaar.” De organisatie gaf daarnaast ook nog een top-10-prijs van de brouwerijen met de meeste stemmen over hun hele gamma. Het Anker mag zich ook in deze categorie winnaar noemen.