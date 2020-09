Gouden Carolus Whisky Infused opnieuw bekroond tot één van ’s werelds beste bieren Wannes Vansina

11 september 2020

Het Anker in Mechelen mag zich opnieuw presenteren als de brouwer van een van ’s werelds beste bieren. Haar Gouden Carolus Whisky Infused werd tijdens de prestigieuze World Beer Awards voor de derde keer verkozen tot ‘World’s Best Spirit Flavoured Beer’, na eerdere gouden medailles in dezelfde competitie in 2016 en 2017. Ook in eigen land werd het bier al meermaals als beste verkozen, onder meer op Zythos en het Brugs Bierfestival.

“Ik ben zeer tevreden dat we met dit bier iedereen blijven verbazen en bekoren, zowel individuele bierliefhebbers als professionele bierjury’s wereldwijd. Deze nieuwe bekroning doet veel deugd in moeilijke tijden voor de brouwerij en de biersector in het algemeen. Het is een mooie beloning voor alle inspanningen die onze medewerkers ook dit jaar hebben geleverd”, aldus eigenaar Charles Leclef.

Het Anker lanceerde deze maand een nieuwe smaak: Funken.