Gouden Carolus Collector’s Edition brengt hulde aan Begijnenzolder Wannes Vansina

22 mei 2019

14u27 0 Mechelen De Mechelse brouwerij Het Anker heeft woensdag een nieuwe Gouden Carolus Collector’s Edition voorgesteld. Ontwerper Dennis Kestelle (35) liet zich inspireren door Willy Donni en diens Begijnenzolder.

De Mechelaars kennen Dennis Kestelle vooral van het Monopolyspel, de vlaggen van de middenstand en het logo van het Maneblusserbier. Het Anker contacteerde hem voor de vijfde editie van de Gouden Carolus Collector’s Edition. 1.500 flessen Gouden Carolus Classic werden bedrukt met zijn ontwerp. “Er is vraag naar, zelfs vanuit het buitenland. De flessen van vorig jaar gingen onder meer naar Japan en Mexico”, zegt Zjef De Loose van Het Anker.

Kestelle ging op zoek naar inspiratie in de recentere geschiedenis van de stad. “In een boek vond ik een stukje over de Begijnenzolder en dat de jazzclub iets te maken had met Het Anker. Ik vond dat een interessant onderwerp, te meer daar muziek een van mijn hobby’s is.” Op de fles is onder meer Willy Donni te herkennen, op de verpakkingsdoos staat zijn gitaar.

Brouwerijeigenaar Charles Leclef werd blij verrast door de keuze van Kestelle. Hij heeft de Begijnenzolder nog gekend. Muzikant Willy Donni baatte de jazzclub uit van 1967 tot 1977 en liet er tal van internationale artiesten optreden. “We mochten er als klein mannen niet naartoe, maar ik herinner mij nog dat wij naar boven klommen om aan het raam te gaan luisteren. Willy Donni zijn dochter heeft trouwens nog voor de brouwerij gewerkt.”