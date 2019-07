GO! ontneemt stad legaat van 24.790 euro Wannes Vansina

10 juli 2019

Het GO! heeft de stad Mechelen een legaat van 24.790 euro ontnomen. Het geld was bij testament toegekend aan het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (S.I.T.O.), maar dat bestaat niet meer. De gemeenteraad aanvaardde het legaat in januari op aangeven van de notaris, maar dat was buiten het GO! gerekend. Volgens de koepel was niet de stad, maar het gemeenschapsonderwijs de begunstigde omdat de stad op 1 september 2002 het volledig stedelijk basis- en secundair onderwijs, inclusief het S.I.T.O., heeft overgedragen aan het GO!. Bovendien was het legaat bestemd voor het technisch onderwijs en geen doelloze schenking aan de stad. Het stadsbestuur bond uiteindelijk in en schreef het geld over.