GO! Basisscholen bekroond met Verkeer op School-medialle Antoon Verbeeck

21 november 2019

Een aantal scholen van de GO! Scholengroep 5 uit onze regio werden onlangs door de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) beloond met een Verkeer op School-medaille. De scholen krijgen deze bekroning voor hun inzet op vlak van verkeers- en mobiliteitseducatie. Het gaat om Dr. Jozef Weyns uit Beerzel, De Esdoorn in Hombeek, De Bel in Muizen, De Zonnebergen in Walem, Alice Nahon uit Putte en het Heistse ’t Wensbos. In Mechelen ontvingen ook het Lyceum, Dubbelsprong, Maurits Sabbe, Victor Van de Walle en De Puzzel een gouden, zilveren of bronzen medaille. “We leren de kinderen hoe ze als voetganger en fietser veilig in het verkeer kunnen bewegen. We vergroten hun verkeerskennis en risicoherkenning. Sommige scholen schakelen verkeersouders in. Al deze inspanningen leveren de scholen punten op waarmee ze een verkeersmedaille kunnen verdienen. Dat zo’n groot aantal basisscholen deze medaille dit jaar ontvangen, is een bewijs dat zij verkeerseducatie belangrijk vinden”, aldus de Vlaamse Stichting Verkeerskunde.