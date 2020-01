Giraf Barbie werpt achtste baby: “Valeye is eerbetoon aan vader” Wannes Vansina

16 januari 2020

10u58 0 Mechelen ZOO Planckendael-bewoner Barbie is afgelopen weekend voor de achtste keer mama geworden. De giraf wierp een dochter. Haar verzorgers noemden de kleine langnek naar haar overleden vader, als eerbetoon.

De kleine giraf zag zondag om 11.06 uur het levenslicht. Eerst bungelden de voorpootjes naar buiten, daarop volgde het kopje. En dan een val van zo’n twee meter. De baby stond echter recht om droog te worden gelikt door de lange tong van mama – liefst 45 cm lang.

Verzorger Jolien: “Valeye stelt het zeer goed en ook Barbie is zoals verwacht een voorbeeldige moeder. Het is dan ook al haar achtste jong. Ook de rest van de giraffenfamilie is heel nieuwsgierig naar het kleintje. Diamant en Twiga kijken regelmatig over het muurtje naar kleine Valeye. ”

Barbie koestert haar kleintje in de warme stal, waar iedereen hen kan bewonderen.

Middenstreep

Het girafje meet bijna twee meter, maar is een stuk minder fors dan grote broer Twiga bij zijn geboorte. “Haar hoorntjes liggen nog plat op haar hoofd waardoor het lijkt alsof haar kapsel in een middenstreep ligt. Het is een rustig meisje met sierlijke wimpers als kers op de taart”, lacht de verzorgster.

In 2020 krijgen alle dieren die in ZOO Planckendael geboren worden een naam met een V. “We kozen voor de naam Valeye als eerbetoon aan kweekman Saleye die afgelopen jaar plots overleed. Het is leuk dat er een stukje van hem verder leeft in zijn dochter.”

Kweekman

ZOO Planckendael neemt deel aan het Europese kweekprogramma voor de bedreigde diersoort en verwacht in maart een nieuwe kweekman afkomstig uit La Barben, Frankrijk. Op dat ogenblik is de kweekgroep weer compleet.