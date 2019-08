Gilbert en Robin herdoen “meest heroïsche wielerwedstrijd ooit” Wannes Vansina

16 augustus 2019

Op 28 april 1919 stonden 87 deelnemers aan de start van de Omloop van de slagvelden, ook bekend als de “meest heroïsche wielerwedstrijd ooit”. Minder dan een op vier haalde de finish. Maandag wordt de rittenwedstrijd opnieuw gereden, met twee deelnemers uit de Mechelse regio. “Hopelijk halen we de eindmeet.”

De Omloop van de Slagvelden voerde de renners in zeven etappes langs de slagvelden van het westelijk front in Frankrijk, België en Luxemburg. Het parcours mat liefst 2.000 kilometer en wilde een eenbetoon zijn voor de vele soldaten die hun leven gaven. De wedstrijd leidde over kapotgebombardeerde wegen en alsof dat nog niet genoeg was, werden de deelnemers ook nog een zwaar op de proef gesteld door een barre voorjaarsstorm.

Slechts 21 deelnemers haalden op 11 mei 1919 de finish. “Nooit, bij menschen geheugen, was een koers lastiger en gruwelijker”, oordeelde sportjournalistiekpionieer Karel Van Wijnendaele. Het was een Belg die won: Charles Deruyter. “Het was redelijk waanzinnig wat ze deden. Ze reden over wegen die geen wegen waren, langs vernielde huizen waar mensen het leven lieten, met fietsen van 25kg zwaar. Dan gaan wij het oneindig veel gemakkelijker krijgen”, zegt Mechelaar Robin Ska (28).

Zotte ritjes

De 28-jarige ingenieur kreeg het wielrennen mee met de paplepel en doet naar eigen zeggen wel vaker ‘zotte ritjes’. Ter voorbereiding reed hij er al aan aantal van 200 à 250km. Hij loopt ook marathons. “Maar de Omloop wordt anders.” Het meeste schrik heeft hij van zadelpijn na soms veertien uur op de fiets zitten. “Dat kan je niet verbijten. Ook de vermoeidheid zal erin hakken. Sommige etappes vertrekken om 2 of 4 uur ’s nachts. Ik ben niet het type dat snel opgeeft, maar de eindmeet halen zal een prestatie zijn.”

Gilbert Van fraeyenhoven (56) uit Sint-Amands is het met hem eens. “Iedereen die deelneemt, hoopt om de Omloop uit te rijden, maar een evidentie wordt dat niet. Het zal niet alleen een fysieke, maar ook een mentale kwestie zijn. De eindstreep halen, zal overweldigd zijn.” Ook de voormalige duatleet is een fervent sporter. “Ik ben jaren wegkapitein geweest voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker en weet uit ervaring dat wind en regen het heel moeilijk kunnen maken.”

Extreme blijdschap

Hij reed eerder al de Tour du Mont Blanc: een 334km lange route, met 5 grote bergpassen en 8.000 hoogtemeters. “Maar de Omloop zal zwaarder zijn omdat het een opeenvolging is van zware ritten. Er zitten een rit van 85 en een van 170km tussen, maar de rest is 300km of meer.” De consultant in de sportwereld is goed voorbereid. “De vriend waarmee ik rijd en ik worden gevolgd met de camper met een verzorger en masseur. Hoed af voor zij die het doen zonder volgwagen en onderweg naar bevoorrading gaan zoeken.”

Robin is in dat geval. “Ik vrees dat mijn collega Lucas Vanlaer en ik ’s avonds na een dag fietsen niet bepaald de sociaalste gaan zijn”, lacht hij. “In de voorbereiding heb ik mij al een aantal keer afgevraagd waarom ik dit doe, maar ik weet dat het de moeite zal lonen. De eindmeet halen, dat zal een gevoel geven van extreme blijdschap.”