Gigantisch spandoek steekt coronahelden hart onder de riem: “Hopelijk willen meer mensen geld geven” Wannes Vansina

25 maart 2020

17u22 0 Mechelen Een gigantisch spandoek van 70 vierkante meter steekt de zorgverleners van AZ Sint-Maarten in Mechelen een hart onder de riem. De initiatiefnemer hoopt mensen ook te kunnen overtuigen geld te storten.

Consultant Herbert De la Ruelle (55) woont pal tegenover de ingang van het ziekenhuis. “Dagelijks rijdt het medisch personeel voorbij ons huis of staan ze hier aan het rood licht. Daarom heb ik besloten een gigantisch doek te laten ophangen met een boodschap erop. Hiermee hoop ik de zorgverleners een hart onder de riem te steken wanneer ze dit lezen na iedere drukke vermoeiende werkdag.”

Vier Mechelse vrienden/zelfstandigen voelden zich meteen geroepen om het initiatief te steunen: vocal coach Robin De la Rue, advocaat Willy Huber, sanitair specialist Luc Van Immerseel en schrijnwerker Hugo Torfs verenigen hun krachten om dit project te financieren, maar uiteindelijk nam Printix de drukkost voor zijn rekening, zorgde zusterbedrijf Tailor Mate voor de containers en Michiels uit Hulshout voor het transport. “Mensen zijn echt solidair, behulpzaam, attentvol, lief”, concludeert De la Ruelle.

Geld

Omdat het initiatief de vier zelfstandigen bijgevolg niks kost, overhandigden ze een cheque ter waarde van 2.000 euro aan AZ Sint-Maarten. “Volgens de algemeen directeur waren we de eerste die met geld kwamen. We kunnen er alleen maar van dromen dat er dankzij ons spandoek nog stortingen zullen volgen. Ik hoop vooral dat we de hulpverleners met deze boodschap nieuwe moed kunnen geven om alle zieken te verzorgen. Want helden worden nooit vergeten!”

Om meer zorgverleners te bereiken en meer mensen te inspireren, deelde de initiatiefnemer het project via sociale media met de hashtag #coronahelden.