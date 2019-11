Gezocht: vrijwilligers om kansarme kinderen te helpen Wannes Vansina

04 november 2019

14u50 0 Mechelen De Mechelse basisscholen en parochies zijn op zoek naar vrijwilligers voor SAMEN voor SAM. Dat is een project dat kansarme kinderen meer slaagkansen wil geven.

SAMEN voor SAM werd in 2017 gelanceerd om de “spiraal van onmacht” waarmee schooldirecties worden geconfronteerd te doorbreken. Sindsdien zetten vrijwilligers zich in om kwetsbare kinderen te helpen en aan te moedigen, waardoor ze zich weer gewaardeerd voelen. “Zo kunnen ze ontsnappen uit de voortdurende cirkel van niet kunnen”, aldus Lena Selleslagh van het Samen-voor-Sam-team.

Sven Van Grembergen, directeur basisschool Ursulinen, kan ervan meespreken. “Ik word in mijn taak geconfronteerd met kinderen die in kansarmoede opgroeien. Kinderen die liever niet naar school komen, omdat hun huiswerk niet gemaakt is, of omdat ze hun lettertjes of maaltafels niet geoefend hebben en zich daar dan een schooldag lang ongemakkelijk bij voelen. Om nog niet te moeten denken aan het middagmaal waarvoor ze geen boterhammen bij zich hebben. En het gaat hier niet om luie of onwillige kinderen of ouders. Het gaat om opgroeien met minder kansen, om vechten om de dag door te komen”, aldus de directeur.

Wie geïnteresseerd is in het succesvolle project of een handje wil toesteken, is van harte welkom op de kennismakingsmomenten in een aantal scholen. Inschrijven hoeft niet, maar je mag wel bellen of mailen naar de school. Op vrijdag 8 november kan je terecht in De Ham, De Parel, De Sprankel, De Vlieger, Don Bosco, Scheppers, Sint-Jozef Coloma, Sint-Niklaas, Sint-Pieter en Ursulinen, op maandag 18 november in De Sprankel, De Vlinder, De Vlieger en Sint-Pieter. Dat telkens van 13.30 tot 14.30 uur.