Gezocht: suggesties voor vrouwelijke straatnamen Wannes Vansina

30 april 2020

11u38 0

Het Mechelse stadsbestuur heeft de lijst vrijgegeven met de vrouwen die in aanmerking komen om een straatnaam te krijgen. Daarop historische figuren als Margareta van York, maar ook veel recentere namen als Prinses Harte en Rita Deneve zijn opgenomen. “We willen deze lijst bekend maken aan een breder publiek. Iedere Mechelaar kan een suggestie doen voor een vrouwennaam. Wel dient de vrouw in kwestie een duidelijke Mechelse link te hebben”, zegt schepen van Eigendommen Koen Anciaux. Bij het vaststellen van de naam van openbare wegen en pleinen of het wijzigen van deze naam wordt bij voorkeur geput uit gegevens van de plaatselijke geschiedenis, het kunst- en cultuurleven, de toponymie en de volkskunde. De naam van een nog levende persoon mag niet worden gebruikt. De volledige lijst vindt u hier. Wie een suggestie heeft, kan mailen naar stadsbestuur@mechelen.be of kabinet.anciaux@mechelen.be.