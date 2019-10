Gezocht: plusbaasjes voor huisdieren Wannes Vansina

04 oktober 2019

17u37 1 Mechelen De stad Mechelen en de vzw AAP hebben vrijdag op Werelddierendag Aallez gelanceerd. Ze zoeken ‘plusbaasjes’ die deels de zorg willen opnemen van een huisdier van een eigenaar die daar onvoldoende tijd voor heeft. “Het contact is niet alleen goed voor de dieren, maar haalt mensen ook uit sociaal isolement”, zegt initiatiefneemster Joke Decru.

AAP staat voor Animal Assisted Projects en is momenteel enkel actief in Antwerpen. Sinds januari koppelt het in de Koekenstad plusbaasjes, veelal 55-plussers, aan huisdiereigenaars. “Dieren zijn niet gemaakt om alleen te zitten, maar vaak kan het niet anders omdat het baasje uit werken moet. Met Aallez zorgen wij voor een betrouwbare oppas”, legt Decru uit.

In Antwerpen telt de vzw intussen 55 matches. De betrokken huisdieren krijgen dankzij het project niet alleen extra aandacht en affectie, ook de (plus)baasjes varen er wel bij. De 55-plusser geniet van aaibaar gezelschap en meer sociaal contact, het baasje weet dat zijn dier in goede handen is.

“Zelf heb ik twee plusbaasjes voor mijn koningspoedel Leopold. Ik vond het geen fijn gevoel te weten dat hij alleen zat en ik maak hen er gelukkig mee. Vaak vragen ze mij: wanneer mag Leopold nog eens komen?”, lacht Decru.

Willy De Witte uit Merksem zorgde dankzij het project een tijdje voor de kat van districtsgenoot Herman De Waele toen die een tijdlang in het ziekenhuis lag na een ernstige val op de bus. Tot grote tevredenheid van hen beide. “Intussen zijn wij vrienden en gaan we samen af en toe een pintje drinken, zonder de kat.”

Ook Valerie Tuytschaever is blij met het plusbaasje voor haar Franse buldog Georges. “We proberen te vermijden dat hij langer dan vijf uur alleen zit. Dankzij het project heeft hij gezelschap en gaat iemand met hem wandelen als we er niet zijn.”

De stad haalde het project naar Mechelen omdat ze gelooft in de meerwaarde voor mens en dier. “Het kost ons eenmalig 3.000 euro”, aldus schepen van Dierenwelzijn Koen Anciaux.

Meer info op www.mechelen.be/aallez.