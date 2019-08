Gezocht: plastic afval van Mechelaars om 3D-zitbanken mee te printen Els Dalemans

09u28 4 Mechelen Het fietspad langs de Vaart in Mechelen krijgt binnenkort bijzondere zitbanken. Revive, de ontwikkelaar van de toekomstige Komet-wijk, wil het plastic afval van Mechelaars verzamelen om er 3D-geprinte zitbanken van te maken. “Per bank zullen we maar liefst 85 kg plastic kunnen recycleren.”

“De Komet-wijk wordt gerealiseerd op de oude bedrijventerreinen tussen de Koningin Astridlaan en de Vaart. Daar plannen we ook heel bewust de plaatsing van deze bijzondere banken, omdat de plasticsoep een van de symbolen is geworden van de milieuproblemen van vandaag. Wij willen aantonen dat je met al dat plastic afval ook iets moois kan doen”, zegt CEO van Revive Nicolas Bearelle.

Inzameldag

“We roepen daarom alle inwoners van Mechelen op om een maand lang zoveel mogelijk plastic afval bij te houden. Let wel: enkel harde plastics zijn bruikbaar: dopjes van flessen, de verpakkingen van wasmiddelen, lege flacons van badschuim of shampoo... Op zaterdag 7 september plannen we een event op de site van ons woonproject, waar iedereen zijn plastic kan komen afgeven. We roepen gezinnen, bedrijven, jeugdbewegingen, sportclubs, buurtcomités op om samen deel te nemen. Wie het meeste plastic afval binnenbrengt, kan immers een picknick voor zijn ‘team’ winnen.”

“Met het resultaat van die inzamelactie gaan we ‘upcyclen’, het materiaal hergebruiken en er iets met een meerwaarde van maken. Met een 3D-printer maken we van het afval design zitbanken. Die worden in oktober aan het water geplaatst, zodat alle Mechelaars er gebruik van kunnen maken. De banken passen perfect in de toekomstige Komet-wijk. Die wordt bijna-energieneutraal, met onder andere 1.200 vierkante meter aan zonnepanelen.”

Meer info via Facebook: ‘Inzamelactie plastic afval’