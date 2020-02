Gezocht: nieuwe bestemming voor Heilig Hartkerk. “Mogelijk kan er een winkel komen” Wannes Vansina

26 februari 2020

17u46 0 Mechelen De stad Mechelen en de kerkfabriek van de Lieve-Vrouweparochie zijn op zoek naar een nieuwe bestemming voor de Heilig Hartkerk in de Adegemstraat en voor de bijhorende pastorij.

De neoromaanse kerk gebouwd in 1901 wordt al sinds 2014 niet meer gebruikt voor de katholieke eredienst. In de plaats kwam de Russisch-orthodoxe geloofsgemeenschap, die er de kerk van de Heilige Theofania van maakte. Bedoeling was dat dit ook zo zou blijven.

“Er was een overeenkomst: de kerkfabriek gaf de kerk voor langere periode in erfpacht, wij zouden de pastorij verkopen. We zaten al bij de notaris, maar uiteindelijk bleek de gemeenschap niet over de middelen te beschikken om te kopen”, zegt schepen van Monumentenzorg Koen Anciaux.

Omdat pastorij en kerk volgens de schepen verweven zijn met elkaar, moet de orthodoxe eredienst over een paar maanden bijgevolg op een andere locatie worden georganiseerd. “Ze kunnen evengoed gebruik maken van een andere kerk”, zegt de schepen.

Op dat moment komen de Heilig Hartkerk en de pastorij leeg te staan. Van afbreken kan geen sprake zijn en dus zijn kerkfabriek en stad op zoek naar een nieuwe bestemming.

“De kerkfabriek vond onlangs een andere bestemming voor de kerk van Battel, dus waarom kan dat niet met de Heilig Hartkerk? Mogelijk kan er een winkel in komen”, oppert Anciaux nog.