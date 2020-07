Gezocht: méér Pleinmakers om cohesie in sociale woonwijken te verbeteren Wannes Vansina

03 juli 2020

13u36 0 Mechelen Woonpunt Mechelen is op zoek naar pleinmakers: (toekomstige) geëngageerde bewoners van sociale woonwijken Otterbeek, Mahatma Gandhi, Bethaniëpolder en Vennekant die zich in ruil voor een huursubsidie willen inzetten voor de sociale cohesie in hun buurt.

De eerste vier pleinmakers gingen in 2017 aan de slag in het Oud Oefenplein. Ze stimuleren ontmoeting in de publieke ruimte, helpen kwetsbare bewoners met vragen en problemen en helpen medebewoners met het organiseren van buurtgerichte activiteiten.

“De experimenteerperiode op Oud-Oefenplein is voorbij en werd als zeer positief geëvalueerd”, vertelt schepen van Sociale cohesie Björn Siffer. “We breiden het project daarom uit naar vier andere wijken. Het aantal pleinmakers neemt toe van 4 naar 15. Als stad voorzien we in de nodige begeleiding en coaching en betalen we een maandelijkse huursubsidie.”

De stad en Woonpunt mikken niet alleen op mensen die vandaag al in de betrokken sociale woonwijken wonen. “Dat wil zeggen dat ook mensen die normaal geen aanspraak maken op een sociale woning omdat ze een te hoog inkomen hebben, pleinmaker kunnen worden. Ze zorgen meteen voor een grotere sociale mix in de wijk en kunnen hun sociaaleconomisch netwerk inzetten om het sociaal weefsel van de buurt te versterken”, aldus Woonpunt-voorzitter Arthur Orlians.

De volledige vacature is na te lezen op www.mechelen.be/vacature-pleinmakers.