Gezocht: meer laptops voor kwetsbare jongeren Wannes Vansina

25 maart 2020

17u08 0

Dankzij een inspanning van Telenet, Deelbaar Mechelen en Stad Mechelen kregen 67 gezinnen een laptop en gratis internetverbinding voor het digitaal schoolwerk van de kinderen, maar de vraag blijkt groter dan het aanbod. Er staan nog zeker 24 gezinnen op de wachtlijst. “We roepen vandaag bedrijven op om hun afgeschreven laptops te doneren en zo mee bij te dragen aan gelijke onderwijskansen voor iedereen. Gezinnen die geen computer in huis hebben, worden hier ontzettend mee geholpen”, zegt Onderwijsschepen Marina De Bie. Gezocht worden minstens tien identieke laptops met oplader, bij voorkeur Dell of HP. Verdere voorwaarden: Intel core i5, 3de generatie; 4GB RAM. Vandaag liet de Mechelse vzw CtrlShift al weten tien stuks te willen doneren. Bedrijven of organisaties die dat voorbeeld willen volgen, mogen contact opnemen via sofie.geens@mechelen.be.

Lees ook: Laptops en gratis internet voor leerlingen uit kwetsbare gezinnen