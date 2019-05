Gezocht: Mechelse grond voor nieuwe bomen Els Dalemans

31 mei 2019

15u25 0 Mechelen Boom zoekt grond’, zo heet het project waarmee stad Mechelen op zoek gaat naar nieuwe plekken om bomen aan te planten. “Elke locatie voor een extra boom is welkom. De stad regelt de aankoop, de eigenaar van de grond zorgt voor de aanplanting.”

“Iedereen die beschikt over een stuk grond -dat mag een tuin of wei zijn- kan deelnemen aan dit project. Wie één of meerdere bomen aankoopt, krijgt een deel of zelfs de volledige kost terugbetaald. Het vergroten van het aantal bomen in onze stad is een topprioriteit van het bestuur, in 2019 maken we hiervoor een budget van 7.500 euro vrij”, zegt schepen van Natuur-en Groenontwikkeling Patrick Princen.

De campagne ‘boom zoekt grond’ kwam mee tot stad onder de impuls van gemeenteraadslid Tine Van den Brande. “Deze samenaankoop is de ideale manier om mensen te stimuleren om een boom aan te kopen. Het najaar is de ideale plantperiode, dus we hebben nu een half jaar tijd om het initiatief te promoten.

Het project bestaat uit drie mogelijkheden. Wie een achtertuin bezit, haalt voordeel uit de samenaankoop. Wie een voor- of zijtuin of een grote lap grond op een zichtbare locatie heeft, krijgt bij elke aangekochte boom via de samenaankoop ook één extra exemplaar van de stad. Wie een grote lap grond heeft en deze ook publiek toegankelijk wil maken -bijvoorbeeld als ontmoetingsplek of pluktuinboomgaard voor de buurt- krijgt alle bomen gratis.

“We bieden een breed assortiment aan: inheemse bomen, fruit- en notenbomen... We kozen telkens voor exemplaren die bijdragen aan het verhogen van de biodiversiteit van vogels, bijen, vlinders en andere insecten.”

Wie plaats heeft voor één of meerdere bomen op zijn of haar privégrond kan zich tot 31 augustus 2019 aanmelden via www.mechelen.be/boomzoektgrond.