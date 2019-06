Gezocht: Mechelaars die frieten willen bakken voor wereldrecord Els Dalemans

02 juni 2019

14u34 0 Mechelen Welcome in Mechelen, het netwerk voor vluchtelingen en nieuwkomers in de Dijlestad, lanceert een bijzondere oproep. “We gaan de uitdaging aan om een uniek wereldrecord te vestigen: frietjes bakken met zoveel mogelijk nationaliteiten uit Mechelen”, zegt Ng Sauw Tjhoi namens de organisatie.

“We speelden al langer met het idee om een initiatief te organiseren dat focust op verbinding en samenwerking, en na de verkiezingsuitslag van 26 mei is er volgens ons eens te meer nood aan zo’n signaal. Eén van onze vrijwilligers, Ali Alani uit Irak, kwam met een heel origineel idee op de proppen. Op vrijdag 21 juni gaan we met zo veel mogelijk nationaliteiten en origines uit Mechelen samen frietjes bakken.”

“We zorgen voor 500 kilogram aardappelen van de beste kwaliteit en krijgen hulp van de ‘Nationale Vereniging van Frituristen’ voor de professionele ‘eerste en tweede bak’. De eerste pakjes friet gaan we symbolisch overhandigen aan het Mechelse stadsbestuur, daarna kunnen ook de andere Mechelaars terecht aan ons frietkraam op de binnenplaats van het stadhuis. Vanzelfsprekend zorgen we tijdens het evenement voor de nodige randanimatie.”

“Om dit doel te halen, lanceren we een oproep naar de 138 nationaliteiten die in Mechelen wonen. We tellen nu al bijna 50 verschillende nationaliteiten en origines, dus zijn nog dringend op zoek naar die vele tientallen anderen! We vragen Mechelaars daarom om hun vrienden, buren en meer aan te spreken en te vragen om mee frietjes te komen bakken vóór ons wereldrecord en tegen verzuring en verdeling.”

Wie wil helpen bij dit wereldrecord, kan naam, voornaam, nationaliteit, origine en gsm-nummer mailen naar welcome.in.mechelen@gmail.com of een sms sturen naar 0477/28.02.57. Supporters zijn welkom aan het stadhuis van Mechelen op vrijdag 21 juni vanaf 15 uur.