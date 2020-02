Gezocht: knappe Colruytman die gratis kaas probeerde te veroveren Wannes Vansina

03 februari 2020

Een verliefde (?) ziel is met behulp van hilarische opsporingsbericht een zoektocht gestart naar de “knappe kerel die op zaterdag 1 februari voor me aan de kassa stond in de Colruyt omstreeks 15 uur”. Dat in de omgeving van het slachthuis, waar de ‘Colruytman’ ook zou wonen. Het gaat om een slanke jongeman van zo’n 1,80 meter die probeerde om aan de kassa een gratis kaas te veroveren. Wie zich in de beschrijving denkt te herkennen, kan contact opnemen via colruytmangezocht@hotmail.com. De opsteller belooft alvast “eeuwige dankbaarheid voor de eerlijke vinder”.

