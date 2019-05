Gezocht: investeerder voor Fluviussite met 300 woningen Wannes Vansina

22 mei 2019

14u04 2 Mechelen De stad Mechelen en netbedrijf Fluvius (vroegere Eandis) gaan op zoek naar een ontwikkelaar voor de Fluvisussite, tussen de N16 en de Afleidingsdijle. Het perceel wordt verkocht met bouwverplichting. Er is plaats voor zo’n 300 woningen.

De realisatie van een multifunctioneel parkeergebouw op de zogenaamde Eandistip aan de Antwerpsepoort is in volle voorbereiding. De bouw start eind dit jaar. Vandaar dat de stad en de netbeheerder nu de volgende stap zetten: de ontwikkeling van de aangrenzende site. De overheidsopdracht voor de verkoop van het perceel Eandiswijk met bouwverplichting werd woensdag op nationaal en Europees niveau gepubliceerd.

Investeerde gezocht

“Deze site heeft het potentieel om te transformeren tot een volwaardig kwalitatief stadsdeel. Via een overheidsopdracht gaan wij nu op zoek naar een investeerder die onze ambities kan realiseren”, licht schepen van Stadsvernieuwing Greet Geypen toe. Over de Afleidingsdijle komen er tussen de Fluviuswijk en het Rode Kruisplein twee bruggen: een brug voor voetgangers en fietsers en een tweede brug voor lokaal autoverkeer tussen de twee sites. De vergunningsaanvraag loopt momenteel. De realisatie van de fiets- en voetgangersbrug is gepland in 2020, de brug voor gemotoriseerd verkeer komt er in 2022.

Om plaats te maken voor de ontwikkeling van de site, groepeert Fluvius haar activiteiten naar de westelijke zijde van hun bedrijventerrein. Hiervoor werden recent nieuwe kantoren gerenoveerd en in gebruik genomen.