Gezocht: ideeën voor post-coronaplan Wannes Vansina

01 mei 2020

10u14 0 Mechelen De stad Mechelen werkt aan een relanceplan voor wanneer de coronamaatregelen versoepelen. Ze werkt met experts, maar roept ook de hulp van de inwoners in.

“Het gaat om een integraal plan op het vlak van gezondheid, economie, cultuur en samenleven. Dit plan willen wij op 19 mei voorleggen aan de verenigde raadscommissie. Niet om te nemen of te laten, maar om daarover in debat te gaan en nadien te verfijnen met de inbreng van de oppositiepartijen en de Mechelaars zelf”, zegt burgemeester Alexander Vandersmissen.

Mechelaars kunnen hun suggesties, ideeën en bezorgdheden voor 15 mei bezorgen via mechelennacorona@mechelen.be. Ook de vijftig leden van het burgerpanel zullen worden geconsulteerd. “We gaan hen in de week van 4 mei opbellen en bevragen. Met de resultaten krijgen we een beeld van de wensen en verzuchtingen van heel wat Mechelaars”, aldus schepen van Participatie Patrick Princen.

De verenigde raadscommissie start om 20 uur en is live te volgen via het YouTube-kanaal van de stad.