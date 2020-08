Gezocht: hulpzame buren voor tijdens en na corona Wannes Vansina

13 augustus 2020

11u41 0 Mechelen Mechelaars die tijdens en na de coronacrisis anderen willen helpen door bijvoorbeeld boodschappen te doen, een babbel te slaan of de hond uit te laten, kunnen zich vanaf nu registreren als zorgzame buur. Het is een stap naar de oprichting van een structureel vrijwilligersplatform.

Tijdens de eerste coronaopstoot stelden al zo’n duizend Mechelaars zich kandidaat om anderen te helpen. Zij werden door vijf fulltime personeelsleden in contact gebracht met een organisatie, een burgerinitiatief of iemand die hulp nodig had.

De software achter het toenmalig vrijwilligersplatform werd gratis aangeboden door de organisatie Give a Day, maar die samenwerking liep af op 31 juli. Ook de gratis verzekering van VlaanderenHelpt eindigde toen. Om die solidariteit van toen vast te houden, roept de stad inwoners nu op om zich te registreren als zorgzame buur via ‘Hulp voor mijn buur(t)’.

Postcorona-actieplan

“We kiezen er ditmaal voor om slechts één aanmeldformulier online te plaatsen en geen afzonderlijke vacatures voor allerhande taken. In de vorige periode waren veel mensen geëngageerd om in hun buurt hulp te bieden, ook al hadden ze slechts één taak opgegeven. Wanneer we nu hulpvragen binnenkrijgen die door een buur kunnen opgelost worden, dan worden de twee met elkaar in contact gebracht”, legt schepen van Sociale cohesie Björn Siffer uit.

Volgens de schepen gaat het om een voorloper van een nieuw, structureel platform voor vrijwilligerswerk dat er op lange termijn zal komen en waar burenhulp een belangrijke rol in zal spelen. “Daar is geld voor vrijgemaakt in het postcorona-actieplan van de stad.”

Hulp nodig?

Uiteraard moeten hulpnoden bij de stad bekend zijn alvorens ze kunnen opgelost worden. Kan je je huis niet uit en heb je hulp nodig bij boodschappen? Ben je eenzaam en wil je een babbeltje doen met iemand? Heb je zorg nodig thuis? Ken je iemand die hulp nodig heeft? Vul dan het formulier ‘Hulp nodig?’ in.