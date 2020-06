Gezocht: handelaars die willen werken met fietskoeriers Wannes Vansina

14 juni 2020

Stad Mechelen heeft een promofilmpje verspreid om meer handelaars aan te zetten om gebruik te maken van fietskoeriers. Dat in het kader van een nieuw project ‘duurzame stadsdistributie’ in het kader van het Europese Surflogh. Fietskoeriers brengen goederen van de City-Hub ODTH tot in de winkels. “Binnen dit pilootproject werken wij met verschillende zaken, waaronder de Telenet-winkel in de Bruul en boetiek Poulain Carmin. Sinds kort nemen we ook het karton weer mee”, vertelt Inneke Vos van ECOkoeriers Mechelen. Fietskoeriers zorgen er niet alleen voor dat er minder vracht- en bestelwagens rondrijden in de binnenstad, voor de handelaars zou er ook een efficiëntiewinst zijn doordat de goederen eerst worden verzameld in de City-Hub ODTH en dan gebundeld uitgeleverd worden aan de handelaar. Handelaars die interesse hebben, kunnen contact opnemen via mobiliteit@mechelen.be of info@ecokoeriers.be.