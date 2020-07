Gezocht: geelrood bloed voor Rode Kruis Wannes Vansina

29 juli 2020

16u06 0

De Communitywerking van KV Mechelen organiseert overmorgen vrijdag een bloedinzameling in het stadion van KV Mechelen, meer bepaald in de Mezannine van het Verelst Kaffee. Op die manier wil ze de bloedvoorraad helpen aanvullen. “In de vakantieperiode wordt er traditioneel minder bloed afgenomen. Om de bloedvoorraad stabiel te houden, willen we graag alle Kakkers oproepen om nu vrijdag bloed te komen geven. Het kost weinig moeite, je komt nog eens in het stadion én je redt er levens mee. Doen dus!”, luidt de oproep aan de fans van geel en rood. Meer informatie hier.