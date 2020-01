Exclusief voor abonnees Gezin veertig maanden na “instorting” nog steeds thuisloos: “Het ergste: er was structureel niks mis met dat huis” Wannes Vansina

08 januari 2020

15u15 0

“Ik ben er niet meer geweest, maar ik denk dat ik het aan mijn tikker krijg als ik het zie.” Veertig maanden nadat het Mechelse gezin Wauters-Stessens zijn woning moest ontvluchten wegens “instortingsgevaar”, woont het nog steeds in een noodwoning. “Het ergste van al: achteraf bleek er structureel niks mis met ons huis.”

Het gezin moest in september 2016 inderhaast zijn woning in de Oude Antwerpsebaan verlaten nadat het dak vervaarlijk begon te kraken. Niet veel later verklaarde de stad het huis op basis van een verslag van een externe ingenieur onbewoonbaar. Het gezin belandde in een doorstroomwoning van het Sociaal Huis op de Leuvensesteenweg, waar het – op de vader na - nog altijd verblijft.

