Gezin van zes dreigt huis te verliezen: “We hebben nog tien dagen” Wannes Vansina

22 oktober 2019

16u29 20 Mechelen “We zijn echt ten einde raad.” Een gezin van zes uit Mechelen dreigt het dak boven zijn hoofd te verliezen. Tamara Rijmenants (33) en Bart Van Camp (33) zoeken al maandenlang vergeefs naar een geschikte woning voor zichzelf en hun vier dochters, maar grijpen er telkens naast. “We hebben nog tien dagen.”

We ontmoeten Bart en Tamara in wat nog even hun thuis is in het Groot-Begijnhof. Ze wonen er in een voormalig klooster en betalen zich blauw aan de verwarmingskosten. “We huren drie jaar onder van de vzw Belgisch Kinder Kanker Steunfonds (BKKS), waar we vrijwilligerswerk voor verrichten. De vzw is echter verhuisd, dus moeten wij hier nu over tien dagen ook weg zijn.”

De benedenverdieping staat vol spullen en kartonnen dozen. Het koppel is aan het inpakken voor de verhuis. Vraag is: waarnaartoe? “Sinds mei zijn we al zeker naar vijftig woningen gaan kijken. We blijven liefst in het Mechelse zodat de kinderen naar dezelfde school kunnen blijven gaan, maar zijn al tot in Westerlo geweest.”

De zoektocht was tevergeefs. “We zoeken een huis met minstens drie slaapkamers. Telkens kiezen eigenaars voor iemand anders of vinden ze de woning te klein voor ons.”

Hond

Ze hebben een hond, Gio, maar dat kan het probleem niet zijn. “Als het niet anders kan, doen we die weg. Een dak is belangrijker nu. Al zou ik niet weten hoe we dat moeten uitleggen aan de kinderen. Gio is een schatje”, zegt Bart.

Tamara staat op invaliditeit, Bart is net hersteld van een zware rugoperatie en kan stelselmatig weer gaan werken. “Het contract ligt klaar, maar eerst moeten we dit zien op te lossen”, zegt hij. Het koppel staat nog anderhalf jaar onder budgetbeheer ten gevolge van een schuld uit het verleden. “We mogen 900 euro besteden aan huur. Is dat te weinig? Verhuurders hebben de garantie dat ze hun geld elke maand zullen krijgen.”

Leukemie

Ten einde raad gingen ze aankloppen bij het OCMW in de hoop tijdelijk terecht te kunnen in een doorstroomwoning, maar vingen daar naar eigen zeggen bot. “Omdat we goed Nederlands spreken en goed onze plan kunnen trekken met zoeken, komen we niet in aanmerking. Alsof iemand die goed Nederlands kan geen hulp nodig kan hebben!”, zegt Bart boos.

“Wat het OCMW ons wel aanraadde, was om gewoon te blijven wonen”, zegt Tamara. “Maar dat willen we niet! Dan moet BKKS opdraaien voor de huur en gerechtskosten, terwijl de vzw ons net zo goed heeft geholpen.” Het koppel leerde BKKS vier jaar geleden kennen dankzij Freedom, de zoon van Bart uit een vorige relatie. Hij kreeg leukemie, maar stelt het intussen gelukkig goed.

Dochters

Minder goed gaat het met de vier dochters (10, 7, 6 en 2). Ze voelen de stress in huis. Een is op het moment van het interview thuis. “Ze heeft hoofdpijn en is duizelig”, zegt de mama ongerust. “Ik vermoed van de stress. Een andere haar gedrag is veranderd. Ik mag er niet aan denken te worden gescheiden, maar mocht het zover komen dat we op straat komen te staan, dan hoop ik dat er voor de kinderen plaats zal zijn in de crisisopvang.”

Huurmarkt

Volgens schepen van Welzijn Gabriella De Francesco kan ze wegens beroepsgeheim weinig zeggen. Ze geeft wel aan dat er een probleem is met de huurmarkt. “In vergelijking met andere centrumsteden komen er veel minder woningen vrij op de privé huurmarkt.”

Wie Bart en Tamara denkt te kunnen helpen, kan contact opnemen via tamara_rijmenants@hotmail.com.