Gezellige drukte bij tuincentra en doe-het-zelfzaken: “Mensen gedragen zich geciviliseerd” Wannes Vansina

18 april 2020

12u36 0

Mechelen Vanaf vandaag zaterdag zijn verschillende tuincentra en doe-het-zelfzaken opnieuw open, tot grote opluchting van hun klanten. Zij zorgden voor een gezellige drukte aan onder meer Oh'Green in Sint-Katelijne-Waver en Hubo in Mechelen, al werd het deze ochtend zeker geen stormloop. De winkels hadden de nodige maatregelen getroffen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en de klanten schikten zich daar ook naar.

Bij de opening van Oh’Green om 9.30 uur stond er een wachtrij voor de deur van een veertigtal personen, al was die snel weer verdwenen. Liesbeth Vander Vliet en Gerda Van Hoof uit Putte waren er als de kippen bij. “We hadden schrik voor de drukte. Daarom stonden we hier al om 8 uur”, vertellen ze bij het buitenkomen. Ze bleven een beetje op hun honger zitten omdat ze niet alles vonden dat ze hadden gewild. “Maar alles is wel heel goed georganiseerd.”

Alle hens aan dek

Daar was dan ook hard aan gewerkt. “Het was vrijdag alle hens aan dek om de winkel klaar te hebben”, vertelt filiaalverantwoordelijke Ingrid De Weert. “We hebben ons best gedaan om de veiligheid voor iedereen, klant en medewerker, te garanderen. Dat is het belangrijkste nu.”

Klanten mogen niet kriskras door de winkel, maar moeten een vast parcours volgen. Medewerkers droegen een mondmasker of gezichtsscherm en ontsmetten na elke bezoeker de winkelkarren. Aan de kassa’s moesten linten op de vloer en schermen voor voldoende ‘social distancing’ zorgen. In principe mogen er tot 172 klanten binnen, maar zoveel karren heeft de winkel niet dus zijn het er minder.

Plantjes

“Ik denk dat de mensen vooral voor plantjes uit de lockdown gaan komen, al kregen we vooraf ook al heel wat telefoons met vragen naar decoratie en tuinmeubelen. Ze willen nu echt wel van het huis genieten”, weet De Weert. Ze is hoopvol gestemd. “Ik denk dat we nog wel iets van het seizoen kunnen redden. De mensen hebben de tijd gehad hun tuin klaar te zetten. Wat ze hier komen halen, kunnen ze onmiddellijk planten.”

En dat waren de klanten ook duidelijk van plan. “Deze plantjes hier moesten eigenlijk al lang in de grond zitten, maar dat ging natuurlijk niet”, vertelt Jan Schelkens, die met een karrenvracht buitenkwam. “Ik kom zeker nog terug. Het is ideaal georganiseerd en de mensen respecteren dat ook.”

Geen stormloop

Ook bij Hubo in Mechelen een wachtrij voor de deur en deze bleef daar langer staan dan bij Oh’Green, maar ook daar verliep alles gedisciplineerd. De winkel had met paletten ook een tijdelijke constructie gebouwd om alles letterlijk in goede banen te leiden.

“De mensen houden zich prima aan de regels”, stelt filiaalverantwoordelijke Dennis Van den Bosch vast. “Een massale stormloop is het niet, wel een aangename drukte. Mensen staan rustig aan te schuiven. De mensen zijn geleerd en meer geciviliseerd dan bij het begin van de lockdown.”

Ook hier de nodige veiligheidsmaatregelen. “Hubo heeft ons voorzien van mondmaskers, handschoenen en alcoholgel. Blij dat we weer open zijn.” De klanten dachten er net zo over. “Ik wilde mijn tuin al een paar weken terug proper maken. Blij dat het nu wel kan”, aldus Mo uit Mechelen.