Gezellig en warm op 26ste editie van Ottertrotter Els Dalemans

30 juni 2019

19u15 0 Mechelen Het gratis muziekfestival Ottertrotter in het Tivolipark in Mechelen heeft een gezellige en zeer warme 26ste editie achter de rug. “Zaterdag gingen we pas ‘s avonds van start, dus dan was de grootste hitte al voorbij. Maar ook zondag, met heel wat activiteiten overdag, was het best nog warm. Het publiek kwam daarom pas later toe, maar we zijn tevreden met de opkomst”, zegt voorzitter van Mechelen Feest Kristof Calvo.

“Ottertrotter staat voor wereldmuziek, wereldkeuken en een wereldmarkt. Naast live-bands en dj’s boden we het publiek ook heel wat workshops aan rond duurzaamheid en ecologie en meer dan 40 standen over een groenere levensstijl. De geserveerde gerechten kwamen uit de wereldkeuken en waren voor 75% vegetarisch, de dranken waren Fair Trade.”

“We werken al enkele jaren met herbruikbare bekers, dit keer gingen we nog een stap verder en werden ook de PET-flessen afgeschaft. Het resultaat was een extra activiteit voor de kleinsten -die maar wat graag bekers inzamelden- en een proper terrein in plaats van een afvalberg op het einde van het weekend.”

Ook nieuw dit jaar was de regenboogbank, die het project ‘De Mensen Maken de Stad’ in de kijker moest zetten. “We nodigden alle Mechelaars uit om zondag plaats te nemen op de regenboogbank en verhalen of anekdotes over specifieke plaatsen in Mechelen te delen met andere mensen”, zegt schepen van Diversiteit en Gelijke Kansen Gabriella De Francesco, die de spits afbeet.

“Je moet op zo’n moment even uit je comfortzone stappen om in gesprek te gaan met een onbekende. Maar uiteindelijk delen we als Mechelaars meer dan we denken. Daar staat deze regenboogbank ook symbool voor.” De actie moest het online verhalenplatform ‘De Mensen Maken De Stad’ extra bekendheid geven. “Met dit project brengen we Mechelaars samen en verzamelen we verhalen over onze stad en haar inwoners op een online platform.”