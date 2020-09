Gewelf van kelder dreig in te storten Tim Van Der Zeypen

24 september 2020

17u25 1

De Mechelse hulpdiensten zijn woensdagnamiddag kort na 15.00 uur moeten uitrukken naar de Pitzemburgstraat in het centrum van Mechelen. Een gewelf van een kelder begon het te begeven. De oorzaak was te vinden bij een metalen ligger. Die was beginnen door te roesten. De brandweer moest het gewelf stutten.