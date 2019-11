Geweldenaar slaat collega hersenschudding: 1 jaar cel gevorderd Wannes Vansina

06 november 2019

20u03 0 Mechelen Een geweldenaar moest zich woensdag voor de correctionele rechtbank in Mechelen verantwoorden voor slagen en verwondingen, maar stuurde zijn kat.

Na een feestje met collega’s had hij op de terugweg naar huis twee collega’s geslagen. De eerste klap werd uitgedeeld tijdens het rijden, de tweede veel hevigere klap nadat er werd gestopt en de inzittenden waren uitgestapt. Hij sloeg zijn collega neer en die liep een hersenschudding op. De verdediging verklaarde de agressie door de alcohol- en drugsproblematiek van de man. Hij had een zestal zware bieren op. “Heeft hij gebruikt, dan wordt hij een ander persoon.”

De procureur wees erop dat de man zich in staat van wettelijke herhaling bevond en vorderde 1 jaar cel en 1.200 euro boete. Volgens de raadsman is zijn cliënt echter op de goede weg dankzij een relatie met een vrouw die tegen drank en drugs is. “Maar door hier niet op de zitting te zijn, slaagt hij zijn eigen ramen in”, aldus de rechter.