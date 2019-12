Gewapende overval op gokkantoor, dader nog steeds spoorloos TVDZM

08 december 2019

23u00 0 Mechelen In de Leopoldstraat is zondagavond een gokkantoor overvallen. De dader, gewapende met een mes, maakte een geldsom buit. Dat bevestigt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande op zondagavond.

De overvaller is voorlopig nog steeds spoorloos. De overval zelf vond plaats omstreeks 21.00 uur op zondag. Niemand raakte gewond. Het is niet de eerste keer dat het gokkantoor, ter hoogte van het station in Mechelen, wordt geviseerd. In maart 2017 werd de zaak ook al een keer overvallen. Ook toen werd de inhoud van de kassa gestolen. De politie van Mechelen-Willebroek is nog steeds op zoek naar de dader. Een zoekactie in de buurt leverde voorlopig nog niets op. Hoeveel de overvaller buit maakte, is momenteel nog niet bekend.