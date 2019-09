Gestolen wagens snel teruggevonden dankzij ANPR-camera’s TVDZM

11 september 2019

De politie van Mechelen-Willebroek heeft twee gestolen merkwagens in Mechelen snel kunnen terug vinden in Antwerpen. Dit dankzij de hulp van de ANPR-camera’s in beide steden. De twee auto’s, een Mercedes en een BMW, werden gestolen omstreeks 7.00 uur ‘s ochtends ter hoogte van het zwembad in de Leliestraat. “Na de melding werd er meteen gestart met een onderzoek. Na het bekijken van de beelden konden we de voertuigen ‘s avonds al aantreffen in Antwerpen”, luidt het bij de politie. “De personenwagens werden in beslag genomen en overgebracht naar Mechelen.