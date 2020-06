Gestolen rugzak teruggevonden, geld en bankkaarten gestolen Tim Van Der Zeypen

30 juni 2020

12u20 0

Op de IJzerenleen heeft een dief de rugzak van een klant van een brasserie gestolen. “De dader zette zich eerst achter het slachtoffer, hing zijn jas over de rugzak en wandelde even later buiten met de rugzak onder de jas”, meldt de lokale politiezone Mechelen-Willebroek. De rugzak werd even later door de politie van Mechelen-Willebroek teruggevonden in de Lange Schipstraat. De dief maakte wel een geldsom, enkele bankkaarten en documenten buit.