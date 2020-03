Gesloten dienstencentra bedelen maaltijden onder eters Wannes Vansina

17 maart 2020

12u16

De Mechelaars die voor de sluiting gingen eten in de lokale dienstencentra, kunnen sinds vandaag dinsdag dagelijks een maaltijd afhalen. Dat om 11 uur in de lokale dienstencentra Den Abeel, Den Deigem en De Schijf. De maaltijden kunnen thuis worden opgewarmd. Het gaat veelal om mensen die gezien hun leeftijd tot de risicogroep behoren. “Onze medewerkers van de dienstencentra zullen hun meest kwetsbare bezoekers thuis opvolgen, zodat ook zij ondersteund blijven in deze dagen”, geeft schepen van Welzijn Gabriella De Francesco mee.