Gereedschap uit containers gestolen Tim Van Der Zeypen

28 maart 2020

13u40

Dieven hebben op de Brusselsesteenweg ingebroken in een werfcontainer. De daders gingen ervandoor met een partij gereedschap. Om in de container te geraken werd het slot geforceerd. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart. De daders zijn spoorloos.