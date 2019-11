Gereedschap gestolen uit werfcontainer TVDZM

05 november 2019

Dieven hebben in de Boerenkrijgstraat ingebroken in een werfcontainer. De daders geraakten binnen door de deur van de container te forceren. Eens binnen werd er een partij gereedschap gestolen. Naast een boor- en slijpmachine maakten de daders ook nog een zaag-, knip-, en schroefmachine buit. De politie van Mechelen-Willebroek is een onderzoek opgestart.