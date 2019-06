Gerechtelijk jaar afgesloten met barbecue ten voordele van Kom op Tegen Kanker Tim Van der Zeypen

28 juni 2019

17u00 0 Mechelen Op het gerechtshof in Mechelen is vanmiddag traditiegetrouw het gerechtelijk jaar afgesloten. De balie van advocaten, magistraten en rechters organiseerden er een grote barbecue. De opbrengst van de barbecue en de tombola gaat dit jaar gaat naar Kom op Tegen Kanker.

Elk jaar opnieuw wordt er op het einde van het gerechtelijk jaar een drink georganiseerd voor alle medewerkers van de rechtbank en advocaten. Na de samenvoeging van de drie verschillende rechtbanken, parketten en balies in de Antwerpse provincie vorig jaar, werd gevreesd dat die jaarlijkse traditie tot een einde zou komen. “Maar om de traditie staande te houden, hebben we dit jaar besloten om zelf een barbecue te organiseren”, vertelt parketmagistraat Peter Peereboom. “Enerzijds om het gerechtelijke jaar af te sluiten op een ontspannen manier en om samen te zijn maar anderzijds ook om geld in te zamelen voor een goed doel.”

Kom op tegen Kanker

Dit jaar zullen de opbrengsten van de barbecue naar Kom op tegen Kanker te gaan. Het ingezamelde geld zal in september 2019 en tijdens de paleisrun (eveneens ten voordele van Kom op tegen Kanker, red.) worden overhandigd. “Op de looppiste mogen we dan misschien wel de gezonde concurrentie aangaan (lacht) maar nu zamelen we samen geld in”, zegt Peereboom nog. Met de inschrijving van zo’n 150 rechters, magistraten, advocaten en rechtbankmedewerkers is de barbecue meteen een onverwachts groot succes. “We zijn blij met zo’n grote opkomst. Het is fijn om te weten dat er zulke grote samenhorigheid is”, besluit Peereboom.