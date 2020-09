Gerecht valt binnen bij KV Mechelen in onderzoek naar failliete FNG-Group Tim Van Der Zeypen

21 september 2020

18u00 28 Mechelen Het gerecht is vanochtend binnengevallen in het voetbalstadion van eersteklasser KV Mechelen. Het deed dat in het gerechtelijk onderzoek naar het faillissement van modegroep FNG én zijn voormalige CEO Dieter Penninckx, hoofdaandeelhouder van ‘De Kakkers’.

Het gerecht voerde de huiszoeking uit bij KV Mechelen ruim één week nadat Penninckx werd opgesloten in de gevangenis van Mechelen. Dit nadat hij, en zijn vrouw Anja Maes, de opgelegde voorwaarden hadden geschonden. Penninckx is met 71,2 procent de grootste aandeelhouder van de eersteklasser.

De speurders van de Federale Politie vielen maandagochtend in alle vroegte binnen in het voetbalstadion. Ze deden dat in het gezelschap van het parket en de Mechelse onderzoeksrechter Theo Byl. Wat het gerecht meenam tijdens de huiszoeking of wat de reden van hun bezoek was, is niet volledig duidelijk.

Geen nieuwe arrestaties

Woordvoerder Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket kan de huiszoeking enkel bevestigen. “Inhoudelijk kunnen we niet dieper ingaan op de reden van die huiszoeking”, luidt het nog bij de parketwoordvoerder.

Volgens bronnen zou de huiszoeking bij KV Mechelen gebeurd zijn in het onderzoek naar de FNG-Group, maar ligt de focus van de speurders niet bij KV Mechelen. Wel bij het voormalige managementteam van de failliete modegroep. Nieuwe arrestaties zouden er vandaag niet zijn gebeurd.

Voorhechtenis

Sinds de start van het onderzoek eind augustus werden al vier personen in verdenking gesteld. Het gaat om het voormalig managementtrio Penninckx, zijn vrouw, Manu Bracke en een advocaat. Penninckx blijft voorlopig de enige die werd opgesloten in de gevangenis.

Na zijn verschijning voor de raadkamer in Mechelen vorige week werd de aanhouding nog met een maand verlengd. Volgens onze informatie ging hij niet in beroep. Zijn vrouw zit haar voorhechtenis voorlopig thuis af te wachten met een enkelband. De advocaat en Bracke kregen strikte voorwaarden opgelegd.