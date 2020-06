Gerecht rolt bende op die fraudeerde met bankkaarten: “Daders viseerden voornamelijk oudere mensen” Tim Van Der Zeypen

29 juni 2020

19u15 0 Mechelen Het gerecht in Mechelen heeft samen met de lokale recherche een doorbraak geforceerd in een omvangrijk fraudedossiers rond bankkaarten. De bende viseerde voornamelijk oudere mensen. Vijftien mensen werden bij een grote politieactie opgepakt, vijf twintigers werden na hun verhoor bij de onderzoeksrechter opgesloten in de gevangenis.

Het onderzoek naar de bende werd opgestart eind 2019. Een 79-jarige vrouw uit Mechelen was toen naar de politie gestapt om klacht in te dienen. Ze was het slachtoffer geworden van de diefstal van een bankkaart. “De geldautomaat waar ze geld wou gaan afhalen bleek te zijn gemanipuleerd. Hierdoor bleef de bankkaart vastzitten in de automaat”, zegt Kristof Aerts van de Mechelse afdeling van het Antwerpse parket. “De onbekende daders waren er wel in geslaagd om de geheime pincode van de bankkaart te bemachtigen door over de schouder van het slachtoffer mee te kijken naar de transactie.”

Kort na de feiten en nog voor het slachtoffer de diefstal kon vaststellen, bleken er met de bankkaart al meteen tientallen transacties te zijn uitgevoerd. “Tijdens het onderzoek naar deze feiten, bleek dat er een hele bende actief was. Deze bende bleek niet enkel in Mechelen actief te zijn maar pleegde ook in Brussel en in andere delen van het land gelijkaardige feiten”, zegt de parketwoordvoerder. “Vaak werden er met de bankkaarten, luxegoederen aangekocht en werd er overnacht in luxehotels in Brussel.”

Muilezels

Volgens het parket was er ook nog sprake van zogeheten muilezels. “Mensen die hun bankrekening ter beschikking stellen van de criminelen tegen de belofte dat ze er geld voor in de plaats zouden krijgen”, legt Kristof Aerts uit. Verder onderzoek van de recherche van de politiezone Mechelen-Willebroek bracht ook nog vier andere feiten van begin dit jaar aan het licht. “Deze keer pasten ze een andere werkwijze toe. Zo gaven ze zich uit als iemand van de waterwerken die naar een lek moest komen kijken”, legt Aerts nog uit. “Op die manier werden bankkaarten en juwelen gestolen van vier tachtigers. Dat gebeurde onder meer in Sint-Truiden, Beringen, Tessenderlo en Ranst.”

Luxegoederen

Afgelopen donderdag viel de politie dan binnen in een tiental woningen in het Brusselse. Aan de actie namen er in totaal een zestigtal politiemensen deel. “Er werden vijftien mensen van hun vrijheid beroofd”, besluit de parketwoordvoerder. “Na hun verhoor werden er vijf mensen aangehouden door de onderzoeksrechter.” Het zou gaan om vijf twintigers uit het Brusselse. Bij de huiszoekingen werden er heel wat luxegoederen in goederen in beslag genomen. Het zou gaan om kledij, handtassen en cosmeticaproducten. Het onderzoek wordt inmiddels verder gezet. Morgen verschijnen de vijf voor de raadkamer. Die zal op zijn beurt moeten beslissen of de vijf langer in de gevangenis moeten blijven of niet.