Georgiërs riskeren één jaar cel voor reeks winkeldiefstallen in Carrefour Tim Van Der Zeypen

13 augustus 2020

11u25 0 Mechelen Twee dertigers uit Georgië stonden voor de rechter in Mechelen na het plegen van drie winkeldiefstallen. Het parket vroeg een celstraf van één jaar effectief. De verdediging ontkende de feiten niet, maar vroeg enige mildheid.

Vier maanden geleden werden de twee dertigers op heterdaad betrapt. Deze keer bij een de diefstal van een volledige winkelkar in supermarkt Carrefour in Hasselt. Verder onderzoek bracht aan het licht dat het duo ook nog gelinkt kon worden aan een winkeldiefstal in de supermarkt van Deurne én Mechelen. Ze gingen er destijds respectievelijk vandoor met elf glazen potten met koffiepoeder en wat multimedia. De twee werden opgepakt en opgesloten in de gevangenis. Vandaag verschenen ze aangehouden voor de rechter.

Het parket was van oordeel dat de feiten voldoende waren bewezen. Het baseerde zich onder meer op de camerabeelden. Zij waren tot slot ook nog van oordeel dat de twee duidelijk in een bende opereerden. “Terwijl één van de twee zich met de diefstallen bezig hield, stond de ander op uitkijk”, zei de openbaar aanklager op zitting. Hij vorderde een effectieve celstraf van een jaar en een geldboete die kan oplopen tot 800 euro. De verdediging betwistte de feiten niet, maar had wel enkele opmerkingen.

“Gaat het bij de supermarkt van Hasselt wel om een diefstal”, vroeg de advocate van één van de beklaagde zich af. “Want de winkelkar is voor de kassa blijven staan. Er is dus geen sprake van gestolen goederen.” Zij vroeg een straf met uitstel: “Mijn cliënt zit nu al vier maanden in de gevangenis. Onder de huidige maatregelen in de gevangenis, staat dit gelijk aan twee jaar.” Ook de advocate van twee beklaagde vroeg een straf met uitstel. “Hij pleegde de diefstal omwille van financiële moeilijkheden”, besloot advocate Gaia Pellegrims. “Eens hij vrij komt, trekt hij terug naar zijn thuisland.”

Vonnis op 19 augustus.